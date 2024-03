Libano-Italia: prosegue la visita di Meloni, oggi incontro con i militari italiani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Meloni è giunta ieri, 27 marzo, a Beirut dove ha incontrato il primo ministro ad interim, Najib Miqati, e a cui ha espresso la "necessità di evitare ogni rischio di escalation lungo il confine con Israele". "Nel corso dell'incontro, Meloni ha innanzitutto ribadito la volontà dell'Italia di continuare a contribuire alla sicurezza e alla stabilità del Libano, in particolare in questo momento storico", riferisce una nota di palazzo Chigi, sottolineando che "il bilaterale ha rappresentato, infatti, l’occasione per portare una concreta vicinanza italiana e un messaggio chiaro sulla necessità di evitare ogni rischio di escalation lungo il confine con Israele". Più in generale, prosegue palazzo Chigi durante il bilaterale si è svolto un approfondito scambio di vedute sulla situazione internazionale, con particolare riferimento agli ultimi sviluppi in Medio Oriente e alla situazione al confine sud del Libano. La presidente Meloni "ha rinnovato l’impegno dell’Italia nei settori della cooperazione allo sviluppo, nei quali l’Italia si conferma anche quest’anno tra i primi donatori a livello globale, e della sicurezza, dove l’Italia è presente in Unifil e con la missione militare bilaterale Mibil". (Res)