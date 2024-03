India-Ucraina: ministro Esteri Kuleba da oggi in visita a Nuova Delhi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Ucraina, Dmytro Kuleba, sarà a Nuova Delhi oggi e domani (28 e 29 marzo) per una visita ufficiale su invito del ministero degli Esteri indiano. Lo riferisce il dicastero indiano. Durante la visita Kuleba incontrerà l’omologo Subrahmanyam Jaishankar e il vice consigliere per la Sicurezza nazionale, per discutere di questioni relative alla relazione bilaterale e di questioni regionali e globali di comune interesse. Il ministro ucraino, inoltre, interagirà con rappresentanti della comunità imprenditoriale. (Inn)