Aeronautica: Meloni, grazie per oltre un secolo di servizio, Italia vi è riconoscente

- "Auguri alla nostra Aeronautica militare, da oltre un secolo al servizio della Nazione. Grazie per garantire la sicurezza dei nostri cieli e il trasporto sanitario urgente, portare soccorso in caso di calamità naturali, essere in prima linea nelle missioni di pace, concorrere alla risoluzione di situazioni di crisi". Lo scrive su X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione del 101mo anniversario di fondazione dell'Aeronautica Militare. "Grazie per l'amore che dimostrate ogni giorno per la nostra Patria e per i nostri valori di libertà e solidarietà, grazie per il vostro coraggio e la vostra dedizione. L'Italia vi è riconoscente, da 100+1 anni", conclude la premier. (Rin)