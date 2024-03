Ue: "Euractiv", legge Ue su materie prime non è rivolta contro la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano recentemente concordato dall’Unione europea per diversificare la fornitura di materie prime critiche non è rivolto contro la Cina. Lo ha detto un funzionario europeo che ha parlato in condizione di anonimato al portale “Euractiv”, spiegando che la legge Ue sulle materie prime critiche (Crma), adottata dai colegislatori del Parlamento europeo e del Consiglio la scorsa settimana, mira “semplicemente a diversificare le fonti di approvvigionamento”. “Penso che sia molto importante sottolineare che questa non è una normativa che 'ostacola la Cina'”, ha detto la fonte di “Euractiv”. “Continueremo ad acquistare molti materiali dalla Cina e saremo molto felici che la Cina continui il suo sviluppo economico vendendoci suoi beni”, ha aggiunto il funzionario Ue. Alle sue parole hanno fatto eco quelle del vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis che ha dichiarato a “Euractiv”: "I flussi commerciali di materie prime critiche sono altamente concentrati" e “mentre continueremo a fare affidamento sulle importazioni, dobbiamo diversificare massicciamente". (segue) (Res)