Ue: "Euractiv", legge Ue su materie prime non è rivolta contro la Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Crma fissa una serie di obiettivi ambiziosi per il consumo di “materie prime strategiche” da parte dell'Ue entro la fine di questo decennio fra le quali, in particolare, spicca lo sbarramento che prevede che non più del 65 per cento del consumo annuale europeo di questi materiali dovrebbe provenire da un singolo paese extra Ue. Secondo uno studio pubblicato nel mese di aprile del 2023 dal centro studi politico dell’Ue Bruegel, le importazioni comunitarie dalla Cina hanno superato questa soglia per cinque materiali: bismuto, manganese, magnesio, cobalto e stronzio. (Res)