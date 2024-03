Francia: Edf prevede per l'estate l'allaccio del reattore Epr di Flamanville a rete elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo energetico francese Edf prevede che per questa estate il reattore Epr della centrale nucleare di Flamanville sarà collegato alla rete elettrica nazionale. Lo ha annunciato con un comunicato l'azienda, che sino a oggi prevedeva di completare l'allaccio per la "metà del 2024". L'Autorità per la sicurezza nucleare ha però rinviato a metà aprile il carico del combustibile. Complessivamente il reattore entrerà in funzione con 12 anni di ritardo rispetto alle previsioni iniziali. (Frp)