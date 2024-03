Ue: ministro Economia tedesco Habeck favorevole a commissario per la Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, si è detto favorevole all'istituzione di un commissario europeo per la Difesa. Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, l'esponente dei Verdi ha affermato di ritenere “giusta” una tale “funzione di coordinamento delle procedure”. Allo stesso tempo, ha sottolineato Habeck, questo incarico “da solo non crea la politica europea: dopo tutto esiste anche un commissario europeo per l'Industria, ma la politica in questo settore continua a essere di natura nazionale”. In merito alla difesa dell'Ue ancora materia degli Stati membri, il ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco ha proseguito: “Vediamo progressi solo se riusciamo a realizzare cose concrete. Pertanto, dovremmo concordare una cooperazione concreta negli appalti, concordare la produzione, promuovere le stesse norme, gli stessi standard per alcuni tipi di fregate e carri armati e quindi realizzare la più grande fusione possibile”. Alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza, tenuta nel capoluogo della Baviera dal 16 al 18 febbraio scorso, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha sostenuto l’idea di nominare un commissario dell'Ue alla Difesa. (Geb)