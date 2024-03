Regno Unito: dati statistici confermano recessione nella seconda metà del 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Prodotto interno lordo (Pil) del Regno Unito è diminuito dello 0,3 per cento tra ottobre e dicembre 2023, con l'economia del Paese che è caduta in recessione. È quanto emerge dai dati dell'Ufficio per le statistiche nazionali (Ons) che confermano le stime precedentemente diffuse. Tale contrazione fa seguito a quella dello 0,1 per cento nel terzo trimestre del 2023, confermando una recessione tecnica, scenario che si configura dopo due trimestri consecutivi di crescita negativa. Si tratta di un duro colpo per il primo ministro britannico Rishi Sunak, che in vista delle elezioni generali ha cercato di rassicurare i cittadini britannici sul fatto che l'economia stesse migliorando. (Rel)