Corea del Nord: direttore intelligence russa ha incontrato ministro Sicurezza di Stato a Pyongyang

- Il direttore del Servizio d'intelligence straniera (Svr) della Russia, Sergej Naryshkin, ha discusso con il ministro della Sicurezza dello Stato nordcoreano, Ri Chang-dae, la cooperazione bilaterale, durante la sua visita a Pyongyang svoltasi dal 25 al 27 marzo. Lo ha riferito oggi l'ufficio stampa dello Svr. "Sono state discusse questioni urgenti per lo sviluppo della situazione internazionale, la garanzia della sicurezza regionale e l'approfondimento dell'interazione russo-nordcoreana di fronte ai tentativi di aumentare la pressione delle forze esterne", ha informato l'organismo. I negoziati, come notato dallo Svr, si sono svolti in "un'atmosfera calda e amichevole, dimostrando unità di approcci rispetto ai problemi discussi". (Rum)