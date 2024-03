Gaza: Hamas, Onu e Corte penale internazionale agiscano per fermare uccisione nostro popolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento islamista palestinese Hamas ha lanciato un appello alle Nazioni Unite e alla Corte penale internazionale affinché "agiscano con urgenza per fermare l'uccisione sistematica del nostro popolo". In un comunicato stampa, il gruppo islamista ha sottolineato la necessità di ritenere responsabili i "criminali di guerra" per i crimini contro "civili indifesi". Hamas ha anche definito "crimine odioso" la presunta uccisione da parte delle forze israeliane di due uomini palestinesi disarmati a Gaza City. In precedenza, l'emittente panaraba satellitare di proprietà qatariota "Al Jazeera" aveva riferito che due uomini palestinesi erano stati colpiti vicino alla rotonda di Nabulsi, a sud-ovest di Gaza City, mentre cercavano di tornare alle proprie case nel nord della Striscia. I due sarebbero stati colpiti mentre camminavano tenendo in mano dei pezzi di stoffa bianca, il segno internazionale di resa. "È un'ulteriore prova del livello di fascismo e criminalità che governa il comportamento sionista (di Israele), nel contesto della brutale guerra di sterminio contro il nostro popolo nella Striscia di Gaza", ha aggiunto Hamas nel comunicato. (segue) (Res)