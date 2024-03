Cina: Tokayev a Forum di Boao, Kazakhstan vuole contribuire a stabilità alimentare globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kazakhstan intende garantire la stabilità alimentare globale per far fronte all'insicurezza sperimentata da quasi un terzo della popolazione mondiale. Lo ha detto il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, nel suo intervento al Forum di Boao per l'Asia, in corso nell'omonima cittadina della provincia meridionale cinese di Hainan. "Il Kazakhstan, uno dei principali produttori di grano dell'Asia centrale, intende utilizzare il proprio potenziale agricolo per garantire la stabilità alimentare globale. Con sforzi comuni dobbiamo rafforzare la cooperazione internazionale creando programmi mirati, centri congiunti di agro innovazione e il trasferimento di tecnologie innovative", ha detto Tokayev, citato dal servizio stampa della presidenza kazakha. (segue) (Cip)