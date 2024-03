Cina: Tokayev a Forum di Boao, economia globale necessita di "nuovi paradigmi di sviluppo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia globale ha bisogno di nuovi paradigmi di sviluppo, nel quadro delle controversie commerciali che stanno frammentando le catene d'approvvigionamento mondiali. Lo ha detto il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, nel suo intervento al Forum di Boao per l'Asia (Bfa), in corso nell'omonima cittadina della provincia meridionale cinese di Hainan. "Entro la metà del decennio, diventerà sempre più chiaro che la crescita del Prodotto interno lordo (Pil) globale sarà la più lenta degli ultimi 30 anni. Una delle sfide più gravi che l'economia globale deve affrontare continua ad essere la tensione nelle relazioni commerciali tra i principali Paesi. Le politiche protezionistiche e l'acuirsi delle controversie commerciali stanno interrompendo le catene di approvvigionamento globali, frenando la crescita economica ed erodendo la fiducia degli investitori", ha detto il presidente kazakho, citato dal servizio stampa della presidenza. In tale quadro, appare "ovvio che l'economia globale ha bisogno di nuovi paradigmi di sviluppo. La mancata soluzione di questo problema potrebbe portare alla perdita di opportunità nel prossimo decennio", ha evidenziato. (segue) (Cip)