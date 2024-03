Cina: Tokayev a Forum di Boao, economia globale necessita di "nuovi paradigmi di sviluppo" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo stesso tempo, Tokayev ha osservato che l'Asia sta aprendo la strada verso una nuova era di sviluppo sostenibile. "Si prevede che quest'anno l'Asia contribuirà per il 60 per cento alla crescita del Pil globale. Il Continente rappresenta il 53 per cento del commercio globale e ospita alcune delle economie più grandi e dinamiche del mondo. Gli investimenti diretti esteri in Asia sono aumentati significativamente negli ultimi anni. La regione ospita anche i principali centri tecnologici del mondo, che rappresentano il 70 per cento dello sviluppo dei brevetti", ha osservato. "Il Continente dispone di notevoli risorse umane, con 21 delle 30 città più grandi del mondo situate in Asia. Dei 30.000 miliardi di dollari previsti di crescita dei consumi della classe media entro il 2030, solo mille miliardi di dollari dovrebbero provenire dalle economie occidentali. Nel loro insieme, tutti questi fattori sono indice del cosiddetto 'rinascimento asiatico'", ha concluso il presidente kazakho. (Cip)