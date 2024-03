Russia: "Nyt", Cremlino cauto dopo l'attentato per timore di tensioni etniche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si spiegherebbero anche coi timori di tensioni interne, secondo il "New York Times", i sospetti di un coinvolgimento dell'Ucraina nell'attentato pubblicamente espressi dalle autorità russe e dallo stesso Putin, nonostante la maggior parte dei terroristi arrestati a seguito dell'attacco al Crocus provenissero proprio dal Tagikistan, e nonostante l'attentato sia stato pubblicamente rivendicato dallo Stato islamico. Stando al quotidiano statunitense, l'attentato ha già innescato in Russia un forte aumento della retorica anti-immigrati, specie su Internet: un problema che rischia di ripercuotersi anche sulle esigenze poste dal conflitto in Ucraina, dal momento che le minoranze musulmane della Russia rappresentano una porzione significativa dei militari impegnati al fronte in territorio ucraino. (Rum)