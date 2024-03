Germania: incidente Flixbus Lipsia, bilancio modificato a quattro morti e 35 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di quattro morti e 35 feriti, di cui sei gravi, il bilancio dell’incidente che ieri ha coinvolto un autobus dell’azienda di trasporti tedesca Flixbus presso Lipsia. È quanto comunicato dalla polizia della Sassonia, che ha modificato il precedente conteggio, secondo cui i deceduti erano cinque e i feriti circa 20. Tra quanti hanno riportato lesioni figurano i due autisti del mezzo: un ceco di 62 anni e il suo sostituto, uno slovacco di 53. Il bilancio del sinistro è stato corretto perché, tra coloro che risultavano deceduti, è emerso un ferito in pericolo di vita. Diretto da Berlino a Zurigo, l’autobus aveva a bordo 52 passeggeri e i due autisti. Per cause ancora da chiarire, il mezzo è uscito fuori strada mentre percorreva l’autostrada A9 tra Wiedemar e l'incrocio di Scheuditz. Il veicolo si è schiantato contro degli alberi e si è rovesciato. L'identificazione di morti e feriti è ancora in corso. (Geb)