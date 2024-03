Cina: presidente Kazakhstan a Forum di Boao, relazioni sono "modello di partenariato efficace"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni tra la Cina e il Kazakhstan rappresentano un "modello di partenariato efficace", all'interno del quale Astana è diventata il principale partner commerciale ed economico di Pechino in Asia centrale. Lo ha detto il presidente kazakho, Kassym-Jomart Tokayev, nel suo intervento al Forum di Boao per l'Asia (Bfa), in corso nell'omonima cittadina della provincia meridionale cinese di Hainan. "Il Kazakhstan rappresenta la metà del commercio e degli investimenti cinesi nella regione. Lo scorso anno, il fatturato commerciale tra i due Paesi ha raggiunto uno storico record di 41 miliardi di dollari, mentre nel 2023 il volume delle merci movimentate tra i nostri Paesi è aumentato del 22 per cento, raggiungendo quasi 30 milioni di tonnellate", ha detto Tokayev, citato dal servizio stampa di presidenza. (segue) (Cip)