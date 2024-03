Cina: presidente Kazakhstan a Forum di Boao, relazioni sono "modello di partenariato efficace" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il grandioso mega progetto 'One Belt, One Road' (Nuova via della seta) è stato presentato per la prima volta durante la visita del presidente cinese Xi Jinping in Kazakhstan più di dieci anni fa. Il progetto funge da ponte chiave tra Oriente e Occidente, con il Kazakhstan che contribuisce all'80 per cento di tutto il commercio terrestre tra Cina ed Europa. Si tratta di un vantaggio fondamentale che dobbiamo sfruttare appieno. I nostri investimenti sono strategicamente legati all'iniziativa 'One Belt, One Road' e mirano a creare un'infrastruttura multimodale moderna, rispettosa dell'ambiente e sostenibile", ha spiegato il presidente. (Cip)