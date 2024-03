Cina: Tokayev a Forum Boao, sistema commerciale multilaterale sia basato su equità e apertura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità internazionale necessita di un nuovo sistema commerciale multilaterale basato sui principi di equità e apertura. Lo ha detto il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, nel suo intervento al Forum di Boao per l'Asia (Bfa), in corso nell'omonima cittadina della provincia meridionale cinese di Hainan. "Oggi, l'aumento delle barriere commerciali, del protezionismo e delle violazioni dei trattati pone gravi sfide all'economia globale. Per risolvere tali problematiche è necessario eliminare le barriere commerciali ingiuste e aumentare la trasparenza delle catene di approvvigionamento attraverso la digitalizzazione", ha affermato Tokayev citato dal servizio stampa di presidenza. Tokayev ha evidenziato la necessità di adottare nuovi approcci nel sistema finanziario globale. Nello specifico, dovrebbe essere assegnata priorità alle pari opportunità per tutti i Paesi. Allo stesso tempo, il presidente ha invitato la comunità internazionale ad adottare misure più efficaci sul fronte della finanza sostenibile. "L'enorme mercato obbligazionario asiatico, con la sua colossale capitalizzazione di mercato, ha un alto potenziale per sostenere molti progetti di sviluppo. La Banca eurasiatica per lo sviluppo prevede di effettuare la prima emissione di panda bond come nuovo strumento di investimento finanziario. Può diventare fondamentale per finanziare progetti infrastrutturali globali", ha spiegato Tokayev.(Cip)