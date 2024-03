Cina: presidente parlamento a Forum Boao, creeremo "ambiente di prima classe per investimenti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina si atterrà "in modo proattivo" alle norme economiche e commerciali internazionali e creerà "un ambiente di prima classe" per gli investimenti. Lo ha detto il presidente del comitato permanente dell'Assemblea nazionale del popolo cinese (Anp), Zhao Leji, nel suo intervento all'annuale conferenza del Forum di Boao per l'Asia (Bfa), in corso nell'omonima cittadina della provincia meridionale cinese di Hainan. Come riportato dall'emittente statale "Cctv", il presidente della massima istituzione legislativa cinese ha rivolto un "sincero benvenuto a tutti i Paesi affinché salgano sul treno espresso dello sviluppo cinese e si uniscano per realizzare una modernizzazione globale contraddistinta da sviluppo pacifico, cooperazione reciprocamente vantaggiosa e prosperità comune".(Cip)