Mar Rosso: Centcom, abbattuti quattro droni a lungo raggio degli Houthi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate statunitensi hanno intercettato e distrutto quattro droni a lungo raggio lanciati dalle milizie yemenite filoiraniane Houthi. Lo ha reso noto tramite una nota su X (Twitter) il Comando centrale delle Forze armate statunitensi (Centcom), secondo cui i droni erano stati lanciati dal territorio dello Yemen e avevano per bersaglio una nave da guerra statunitense, che non ha riportato alcun danno. (Was)