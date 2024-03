Russia: Cremlino, al momento non prevediamo di bloccare Telegram

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento non è previsto il blocco dell'applicazione di messaggistica Telegram in Russia, ma il suo fondatore Pavel Durov dovrebbe prestare maggiore attenzione al fatto che questa risorsa viene utilizzata anche dai terroristi. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov al canale Telegram "Shot". "No, non ci sono piani del genere al momento", ha detto Peskov rispondendo alla domanda sulla possibilità che il governo della Russia intenda bloccare Telegram. “Ma, ovviamente, ci aspetteremmo da Pavel Durov una maggiore attenzione al fatto che questa risorsa unica e fenomenale dal punto di vista tecnologico, che è cresciuta, di fatto, davanti agli occhi della nostra generazione, sta diventando sempre più uno strumento nelle mani dei terroristi e utilizzato per scopi terroristici”, ha osservato Peskov. (Rum)