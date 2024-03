Migranti: Leijtens (Frontex), non dimostrato che ong funzionino da fattore di attrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è mai stato dimostrato finora che le organizzazioni non governative impegnate nel salvataggio dei migranti nel Mar Mediterraneo funzionino da fattore di attrazione dei profughi. È quanto afferma Hans Leijtens, direttore esecutivo dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”. Il funzionario ha dichiarato di essere consapevole del fatto che “si discute molto” sul fattore di attrazione delle ong. Allo stesso tempo, Leijtens ha aggiunto di non aver “mai” visionato alcuna prova che dimostri tale funzione. “Ciò non significa che non esista un fattore di attrazione, ma per me non è un problema”, ha quindi evidenziato il direttore esecutivo di Frontex, secondo cui “dobbiamo salvare chi è in difficoltà in mare, non importa come”. (Geb)