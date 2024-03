Malesia: governo disponibile a valutare espansione progetto ferroviario guidato dalla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Malesia è disponibili a valutare una espansione del progetto ferroviario da 10 miliardi di dollari guidato dalla Cina per collegare la nuova infrastruttura alla rete ferroviaria della Thailandia, e rafforzare così i legami economici tra i due Paesi del Sud-est asiatico. Il progetto, parte dell'iniziativa cinese della Nuova via della seta (Bert and Road Initiative, Bri), prevede la realizzazione di una ferrovia lunga 665 chilometri che dovrebbe collegare le coste orientale e occidentale della penisola malesiana entro la fine del 2026. Il ministro dei Trasporti malesiano, Anthony Loke, ha detto ieri che il governo è disponibile a valutare proposte per una ulteriore estensione della ferrovia sino a raggiungere il confine della Thailandia. "Quando la connettività tra le linee ferroviarie della Malesia e della Thailandia potrà essere modernizzata e migliorata, il movimento di merci e passeggeri tra i due Paesi diventerà più rapido, stimolando così la crescita economica, ha dichiarato il ministro nel corso di un intervento di fronte al Senato malesiano. (Fim)