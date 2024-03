Baltimora: Esercito invia 1.100 genieri sul sito del crollo del ponte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il crollo del ponte lungo circa 2,5 chilometri avrà un pesante impatto economico su Baltimora e non solo, dal momento che ne ha isolato il porto, un importantissimo scalo statunitense da cui vengono importate automobili e generi alimentari e da cui viene esportato carbone. Il segretario ai Trasporti degli Stati Uniti, Pete Buttigiege, ha ammesso ieri che le autorità statunitensi sono “preoccupate” per gli impatti del crollo del ponte a livello globale, soprattutto sulle catene di approvvigionamento. “Il governo federale farà tutto il necessario per riaprire il porto il prima possibile”, ha aggiunto. (segue) (Was)