Cina: premier Li a omologo Baviera, pronti a rafforzare scambi su intelligenza artificiale

- La Cina vuole rafforzare la cooperazione con la Baviera in vari campi, con particolare attenzione ai veicoli elettrici, all'energia pulita, all'intelligenza artificiale e alla biofarmaceutica. Lo ha detto il primo ministro cinese, Li Qiang, al termine dell'incontro avuto ieri a Pechino con l'omologo bavarese, Markus Soeder. Come riporta il "Quotidiano del popolo", Li ha affermato che Pechino "attribuisce grande importanza al ruolo unico rivestito dalla Baviera nelle relazioni tra Cina e Germania, ed è disposta ad approfondire l'apertura e la cooperazione con la regione". Il premier cinese ha ribadito che il suo Paese continuerà ad espandere l'accesso al mercato domestico, auspicando che la Baviera possa garantire un "ambiente imprenditoriale equo, giusto e non discriminatorio" alle imprese del Paese asiatico.(Cip)