Cina-Sri Lanka: Xi a premier Gunawardena, relazioni “servono nostri interessi fondamentali”

- La promozione delle relazioni Cina-Sri Lanka “serve gli interessi fondamentali e riflette l’aspirazione comune ai rispettivi popoli”. Lo ha detto il presidente cinese, Xi Jinping, al termine del colloquio avuto ieri a Pechino con il primo ministro singalese, Dinesh Gunawardena. Il presidente cinese ha chiarito che il suo Paese è pronto a consolidare la fiducia politica con Colombo, ad espandere la cooperazione, a rafforzare gli scambi in materia di governance e a promuovere una “collaborazione d’alta qualità” lungo la Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri). Xi ha invocato sforzi per rafforzare la cooperazione in varie aree, tra cui logistica, energia, industria ed economia digitale. (Cip)