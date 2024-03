Ucraina: "Politico", corsa contro il tempo per costruire nuove linee difensive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina è impegnata in una corsa contro il tempo per erigere nuove linee difensive sul proprio territorio, dopo il fallimento dell'offensiva che la scorsa estate avrebbe dovuto isolare la Crimea occupata dalle forze russe, e la controffensiva di queste ultime che ha cacciato le forze ucraine dalla città di Avdiivka. Lo scrive il quotidiano "Politico", secondo cui diversi analisti temono che le autorità ucraine abbiano atteso troppo a lungo prima di iniziare ad erigere le poderose difese necessarie nell'eventualità di una offensiva russa su larga scala, che Kiev teme possa concretizzarsi prossimamente nel nordest e sudest del Paese. "Politico" cita ad esempio Rostyslav Pavlenko, deputato ucraino esponente dell'opposizione, secondo cui "avvertivamo già dalla scorsa estate che era necessario costruire fortificazioni difensive su scala industriale, riunire i ministeri rilevanti e le amministrazioni militari locali per costruire linee difensive efficaci rapidamente e renderle sufficientemente robuste". (segue) (Was)