Ucraina: "Politico", corsa contro il tempo per costruire nuove linee difensive (2)

- Lo scorso autunno il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il primo ministro Denys Shmyhal hanno ammesso per la prima volta che le strutture difensive del Paese necessitavano di una vasta opera di rafforzamento e ammodernamento: sono negli ultimi mesi, però, Kiev ha dato segnali di aver intrapreso questa opera cruciale. "Politico" rivela inoltre che già nel maggio 2023 analisti britannici avevano espresso scetticismo in merito alle prospettive dell'offensiva ucraina nei territori occupati dalla Russia, proprio in considerazione della professionalità dei genieri russi, rivelatisi "uno tra i rami più forti delle forze armate" di Mosca, e delle fortificazioni costruite da queste ultime lungo la linea di contatto tra le forze armate dei due Paesi. (Was)