Corea del Sud: sindacato conducenti autobus intraprende sciopero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindacato dei conducenti di autobus di Seul ha intrapreso oggi uno sciopero generale di tutti i membri, dopo il fallimento dei colloqui per l'aumento dei salari con il governo cittadino di Seul. Il Seoul Bus Labor Union, che conta circa 18mila membri di 65 differenti aziende, ha deciso di convocare lo sciopero alle 16 (ora locale). Il sindacato chiede aumenti salariali, una revisione del sistema retributivo, e l'abolizione della discriminazione di reddito per i lavoratori a contratto. Il governo metropolitano di Seul ha annunciato che la rete metropolitana opererà oltre l'orario usuale e con un maggior numero di corse per limitare i disagi ai cittadini. (Git)