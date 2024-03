Cina-Paesi Bassi: premier Li vede Rutte, necessario "continuare ad aprirsi a vicenda" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rutte, stando al resoconto della stampa cinese, ha affermato che il partenariato con Pechino ha prodotto "proficui risultati nel corso degli anni", ha ribadito rispetto nei riguardi del principio della "Cina unica" e si è detto pronto ad espandere la cooperazione. Il premier olandese ha concluso ieri una visita di due giorni in Cina, in cui ha incontrato anche il presidente Xi Jinping. Particolare attenzione è stata dedicata alle relazioni economiche, la cui rottura, secondo Xi, porterà ad "un vicolo cieco". Stando alla trascrizione del colloquio offerta dall'agenzia di stampa cinese "Xinhua", Xi ha sottolineato la volontà di accogliere più aziende olandesi in Cina. I Paesi Bassi, ha osservato, sono "una porta per la cooperazione sino-europea" e Pechino vuole promuovere un partenariato "aperto e pragmatico", espandendo l'importazione di prodotti di qualità e sperando di trovare nel Paese europeo "un ambiente giusto e trasparente" per le proprie imprese. (segue) (Cip)