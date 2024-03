Cina-Paesi Bassi: premier Li vede Rutte, necessario "continuare ad aprirsi a vicenda" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader cinese ha anche invitato il premier olandese a cooperare su materie come l'intelligenza artificiale, la transizione verde e "l'economia della terza età", promuovendo contestualmente la tradizionale collaborazione su agricoltura, risorse idriche ed energia. La Cina è anche pronta a rafforzare il coordinamento con i Paesi Bassi in consessi internazionali come le Nazioni Unite e l'Organizzazione mondiale del commercio (Omc), affrontando insieme sfide globali come il cambiamento climatico e la conservazione della biodiversità. In generale, ha sottolineato Xi, Pechino ritiene che "la mentalità binaria, vincitore-sconfitto, sia datata, e che la salvezza sia in un mondo interconnesso e interdipendente". (segue) (Cip)