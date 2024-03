Cina-Paesi Bassi: premier Li vede Rutte, necessario "continuare ad aprirsi a vicenda" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Creare barriere tecnologiche artificialmente e tagliare le catene di distribuzione industriale porterà solo a scontri e divisioni", ha aggiunto il presidente cinese, chiarendo che "nessuna forza può fermare lo sviluppo e il progresso scientifico e tecnologico" del Paese asiatico. La Cina considera in ogni caso l'Europa "un partner" e spera che i Paesi Bassi svolgano "un ruolo positivo" nel promuovere la mutua comprensione e costruire una relazione costruttiva. Rutte, da parte sua, ha confermato che la rottura delle relazioni economiche con la Cina "non è un'opzione" per i Paesi Bassi, che attribuiscono "valore alle relazioni" con Pechino e sono intenzionati ad approfondire il partenariato. Il premier olandese ha espresso apprezzamento per la decisione cinese di garantire 15 giorni di esenzioni dal regime di visto per i propri visitatori, sottolineando che anche i Paesi Bassi vogliono facilitare gli scambi tra persone. Infine, Rutte ha espresso disponibilità a rafforzare la cooperazione su economia e commercio, a ridurre le emissioni di carbonio, a coordinarsi con la Cina in contesti multilaterali come il G20 su questioni regionali e globali. (segue) (Cip)