Usa: morto a 82 anni Josepth Lieberman, senatore e candidato alla vicepresidenza

- L'ex senatore ed ex candidato alla vicepresidenza degli Stati Uniti Joseph I. Lieberman è morto ieri a New York all'età di 82 anni. Lo hanno annunciato i suoi familiari, precisando che l'ex senatore è deceduto a causa di complicazioni seguite a una caduta nella sua abitazione nel Bronx, a seguito della quale era stato ricoverato in ospedale. Nel corso della sua carriera politica, Lieberman aveva servito per quattro mandati nel Senato federale Usa tra il 1989 e il 2013 in rappresentanza del Connecticut come indipendente, pur dichiarando più volte di ritenersi un democratico centrista, specie in materia di politiche economiche e questioni etiche, come il diritto all'aborto. Dalla linea del Partito democratico si discostava soprattutto per la politica estera, sostenendo posizioni spesso sovrapponibili a quelle dell'ala neoconservatrice del Partito repubblicano. Nel 2000 era stato scelto dal democratico Al Gore come primo ebreo candidato alla vicepresidenza Usa. (Was)