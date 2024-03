Francia-Brasile: Macron, imprese brasiliane credano di più nel mercato francese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese brasiliane devono credere di più nella Francia. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, intervenendo al Forum brasiliano a San Paolo. "Quando vedo le imprese, gli investitori brasiliani nel nostro Paese, il livello non è lo stesso e si può andare molto più lontano", ha detto Marcon. Il capo dello Stato ha ricordato "gli stock di investimenti diretti di meno di 2 miliardi di euro in Francia" affermando che gli investitori brasiliani "devono fare molto di più". "La Francia non è più il Paese della grande complessità che avete conosciuto", ha spiegato Macron, sostenendo che sono state "semplificate le cose".(Brs)