Americhe: Milei definisce Petro "assassino terrorista", Colombia espelle ambasciatore Argentina

- Il governo della Colombia ha disposto l'espulsione immediata dell'ambasciatore e del personale diplomatico dell'Argentina a Bogotà. La decisione, rende noto un comunicato del ministero degli Esteri, è da intendersi una risposta alle espressioni "denigranti" usate dal presidente dell'Argentina, Javier Milei, nei confronti dell'omologo colombiano, Gustavo Petro. In un'intervista concessa alla "Cnn", Milei ha detto che non "ci si può aspettare molto da un assassino terrorista, comunista", parlando di Petro. "Non è la prima volta che il signor Milei offende il presidente colombiano, danneggiando le storiche relazioni di fratellanza tra Colombia e Argentina. Le espressioni del presidente argentino hanno deteriorato la fiducia della nostra nazione, oltre ad offendere la dignità del signor Petro, che è stato eletto in modo democratico", si legge nella nota. Nell'intervista, il cui contenuto completo si conoscerà domenica, Milei ha inoltre dato dell'ignorante al presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, dicendo che questi assieme a Petro, è interprete dello stesso "populismo" che ha ispirato le politiche che hanno devastato l'economia argentina. (segue) (Mec)