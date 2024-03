Giappone: confermate altre due morti correlate all'integratore a base di beni-koji

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda farmaceutica giapponese Kobayashi Pharmaceutical Co. ha confermato altri due decessi apparentemente connessi all'assunzione a lungo termine di un integratore a base di lievito di riso rosso ("beni-koji") prodotto dall'azienda. Il prodotto è già stato correlato dalle autorità sanitarie giapponesi alla morte di due persone e al ricovero ospedaliero di altre 106, come riferito martedì dal ministero della Salute giapponese. L'azienda farmaceutica con sede a Osaka ha richiamato volontariamente cinque degli integratori alimentari che commercializza, incluse 300mila confezioni di supplementi a base di "beni-koji", anche se al momento non è chiara la natura della sostanza che potrebbe essere responsabile dei decessi. Media cinesi hanno già ipotizzato in passato che il processo di fermentazione del beni-koji possa produrre una micotossina naturale dannosa per i reni, la citrinina. (Git)