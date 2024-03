Cina-Paesi Bassi: Rutte minimizza controversie su semiconduttori dopo incontro con Xi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dei Paesi Bassi, Mark Rutte, ha minimizzato le controversie con la Cina circa le restrizioni all’esportazione di apparecchiature per la produzione di semiconduttori prodotte dall’azienda olandese Asml. Nella conferenza stampa tenuta ieri a Pechino dopo l’incontro con il presidente Xi Jinping, Rutte non ha risposto alle domande circa il rifiuto del suo governo di concedere ad Asml le licenze d’esportazione di macchine per la litografia Duv verso la Cina. Quando i Paesi Bassi devono adottare restrizioni alle esportazioni, si assicurano che “queste non siano mai dirette contro un Paese specifico e cercano sempre di limitare che il loro impatto sia limitato”, ha detto il premier. I limiti alle esportazioni verso la Cina hanno sinora avuto un impatto limitato sulla performance finanziaria di Asml, che domina il mercato globale dei sistemi di litografia. Ciononostante, il protrarsi delle restrizioni potrebbe spingere i produttori di microchip cinesi a sostituire le apparecchiature di Asml con quelle prodotte dall’azienda nazionale Smee o con rivali giapponesi come Nikon e Canon. (Cip)