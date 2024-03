Superbonus: Montaruli (Fd'I), governo precedente ha sbagliato completamente previsione coperture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo precedente ha sbagliato completamente la previsione delle coperture. Se ci si accorge di questo, come è stato lampante a noi dopo la formazione del governo, è evidente che è un dovere arginare gli effetti dell'errata previsione di chi c'era prima di noi. Di mese in mese si sta quantificando e al momento la stima è arrivata a 150 miliardi. Si tratta semplicemente di una cifra pari a poco meno di dieci Finanziarie, un'enormità di debito che si riverserà nel nostro futuro e sulle generazioni venture". Lo ha detto, in merito al superbonus, Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, ospite della trasmissione Tg2 post. (segue) (Rin)