Baltimora: recuperati i corpi di due degli operai dispersi dopo il crollo del ponte

- Le autorità statunitensi hanno recuperato i corpi di due dei sei operai dispersi dopo il crollo del ponte Francis Scott Key a Baltimora, in Maryland, avvenuto a seguito della collisione con una nave portacontainer che ha perso il controllo mentre lasciava il porto della città. Lo ha annunciato la polizia dello Stato, aggiungendo che continuano le ricerche per trovare i corpi degli altri quattro operai dispersi, presumibilmente morti. (Was)