Americhe: Milei definisce Petro "assassino terrorista", Colombia espelle ambasciatore Argentina (2)

- Non è la prima volta che Milei usa parole forti nei confronti di Petro, dando il via a una reazione diplomatica. A fine gennaio, intervistato dalla giornalista colombiana Angela Patricia Janiot, il presidente dell’Argentina ha definito l’omologo un “comunista assassino, che sta affondando la Colombia”. Il governo colombiano, era la replica, “respinge energicamente queste parole, che attentano all’onorabilità del presidente”, replica in una nota il ministero degli Esteri della Colombia, che ha convocato “per consultazioni immediate” l’ambasciatore a Buenos Aires. “Le parole del presidente Milei ignorano e violano i profondi legami di amicizia, intesa e cooperazione che storicamente hanno unito Argentina e Colombia e che si sono rafforzate nel corso dei secoli”, ha aggiunto il ministero. Gustavo Petro, primo presidente di sinistra della storia della Colombia, è stato da giovane membro della banda armata rivoluzionaria, M19. (Mec)