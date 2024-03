Francia-Brasile: Macron, Mercosur è un accordo molto scadente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo Ue-Mercosur, così come è negoziato oggi, è un accordo molto scadente. È quanto affermato dal presidente francese Emmanuel Macron, intervenendo a un forum economico con focus sulla "transizione verso l'economia green" a San Paolo. L'accordo commerciale tra l'Unione europea e i Paesi del Mercosur (Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay) "è stato negoziato 20 anni fa", ha spiegato il capo dello Stato. "Ci sono poche possibilità sul fatto che l'accordo corrisponda all'ordine del mondo così come è oggi", ha aggiunto il titolare dell'Eliseo. "In questo accordo non c'è niente che prenda in considerazione il tema della biodiversità e del clima", ha proseguito Macron. (segue) (Brs)