Francia-Brasile: Macron, Mercosur è un accordo molto scadente (2)

- Il presidente francese ha partecipato oggi al forum economico con imprenditori di entrambi i Paesi per discutere il rafforzamento dei rapporti commerciali e delle opportunità di cooperazione per gli investimenti. Erano presenti il vice presidente del Brasile, Geraldo Alckmin, il ministro delle Finanze, Fernando Haddad, il ministro delle Miniere, Alexandre Silveira, oltre ai presidenti della Confederazione nazionale dell'industria (Cni) e la Federazione delle industrie dello Stato di San Paolo (Fiesp). Il vice presidente brasiliano ha dichiarato questa mattina che avrebbe chiesto una risposta da Macron riguardo l'accordo commerciale tra i blocchi. "Avremo un incontro a Fiesp e chiederò l'accordo Mercosur-Unione Europea e Mercosur-Efta (Associazione europea di libero scambio). Insomma, aprire il mercato è fondamentale per conquistare il mercato", ha dichiarato Alckmin. Il vice presidente ha detto che avrebbe presentato le sue richieste durante la riunione privata che ha avuto con il leader francese, durante la quale si è cercato di fare progressi riguardo all'accordo. (segue) (Brs)