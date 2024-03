Francia-Brasile: Macron, Mercosur è un accordo molto scadente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l'evento, i presidenti delle due principali organizzazioni rappresentative dell'industria brasiliana hanno rinforzato l'appello al presidente francese affinché sostenga la conclusione dell'accordo commerciale Ue-Mercosur. Il presidente della Fiesp (Federazione delle industrie dello Stato di San Paolo), Josue Gomes, ha affermato che l'accordo sarà vantaggioso "specialmente per la Francia". Il settore industriale ha visto la visita di Macron come una possibilità di concludere l'accordo, un '"opportunità unica" per rafforzare la sua importanza per le economie dei blocchi e per i rapporti bilaterali tra Brasile e Francia. (segue) (Brs)