Libano: almeno otto morti nell’ultimo bombardamento di Israele nel sud (2)

- Dallo lo scorso 8 ottobre le forze israeliane hanno colpito circa 4 mila postazioni in tutto il Libano, principalmente nella zona meridionale, in risposta al lancio di razzi sul nord dello Stato ebraico. Hezbollah ha lanciato la sua rappresaglia contro Israele a sostegno della popolazione della Striscia di Gaza, all’indomani dell’attacco del movimento islamista palestinese Hamas contro lo Stato ebraico e al conseguente avvio di un’operazione militare israeliana nell’exclave palestinese. Si tratta del primo confronto di ampia portata fra Israele ed Hezbollah dopo la seconda guerra del Libano, combattuta nel 2006 e fermata nello stesso anno con la risoluzione del Consiglio di sicurezza 1701, che stabilisce il mandato della missione di interposizione delle Nazioni Unite nel Libano del sud (Unifil). L’ingresso in scena di Hezbollah nel confronto con Israele rientra nel quadro più ampio delle operazioni dei gruppi armati della regione, sciiti e sunniti, vicini all’Iran, accomunati dalla resistenza (muqawama in arabo) allo Stato ebraico. (segue) (Res)