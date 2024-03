Libano: almeno otto morti nell’ultimo bombardamento di Israele nel sud (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i dati delle Nazioni Unite precedenti agli ultimi attacchi, dall’inizio del conflitto in Libano sono state uccise oltre 300 persone, almeno 54 delle quali civili. Il confronto militare tra Israele ed Hezbollah ha reso necessaria l’evacuazione di circa 60 mila israeliani che vivono in comunità vicine al confine e di circa 100 mila libanesi. Per consentire il ritorno degli sfollati, Israele vuole respingere le forze di Hezbollah oltre il fiume Litani, che segna una sorta di zona cuscinetto tra Beirut e il confine israeliano. Non è chiaro se le parti in causa – Israele ed Hezbollah – vogliano effettivamente ingaggiare uno scontro di ampia portata, considerando che l’esercito israeliano è tuttora impegnato nella Striscia di Gaza. Ma quel che appare evidente è un conflitto a moderata intensità. (Res)