Europee: Volt, diverse interlocuzioni ma deciderà nostra assemblea

- "Anche oggi abbiamo partecipato a diverse interlocuzioni con i partiti politici. In vista delle prossime elezioni Europee, continua l'esplorazione di Volt Italia, il capitolo italiano del partito europeo VoltEuropa.org, con le diverse coalizioni su cui deciderà il 6 aprile la nostra assemblea in accordo con i nostri processi democratici. Ogni diversa ricostruzione, incluse ipotesi di simboli di coalizione, non si possono considerare espressione del nostro partito". Lo scrive, in una nota, Guido Silvestri, co-presidente di Volt Italia. (Rin)