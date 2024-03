Libia-Tunisia: fonti “Nova”, convogli armati si dirigono verso il valico di Ras Jedir

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Convogli armati si stanno dirigendo da Tripoli al valico di frontiera di Ras Jedir dopo giorni di tensione al confine con la Tunisia. Lo riferiscono a “Agenzia Nova” fonti libiche. Il ministero dell’Interno del Governo di unità nazionale (Gun) della Libia ha annunciato oggi l’invio di “una forza di polizia al valico di frontiera di Ras Jedir per metterlo in sicurezza", come si legge in un breve comunicato diffuso dal ministero, senza aggiungere ulteriori dettagli. La scorsa settimana, il ministro Imad Trabelsi aveva disposto la chiusura del punto di confine terrestre e il ritiro del personale di stanza al valico “per preservare vite umane e proprietà pubbliche”. La decisione, adottata in pieno Ramadan, era stata adottata dopo che le milizie berbere della città di Zuwara avevano respinto una colonna di mezzi inviata da Tripoli per assumere il controllo del punto di confine. “Riprenderemo il controllo del valico anche con l'uso della forza se necessario”, aveva promesso Trabelsi. (segue) (Lit)