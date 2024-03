Difesa: Crosetto, “risorse non bastano, servono investimenti in mezzi e personale”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ necessario oggi più che mai di “trasformare la difesa” che, finora, era basata “soltanto sul valore delle persone che la formavano”. Lo ha detto oggi il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un videomessaggio pubblica su X (ex Twitter). “Abbiamo delle Forze armate straordinarie. E sono straordinarie perché sono composte da uomini, donne, ufficiali, truppa, sottoufficiali fantastici che sono abituati a lavorare in qualunque condizione, indipendentemente da quello che gli davamo, indipendentemente dall'attenzione che il Paese gli dava, indipendentemente dalla considerazione delle risorse finanziarie. I tempi in cui viviamo non ci consentono più di basare la nostra difesa sul loro cuore, sul loro coraggio, sulla loro abitudine di buttare il cuore oltre l'ostacolo. C’è bisogno investire in mezzi, in ulteriore formazione, in ulteriore personale, perché i tempi di rotazione siano accettabili, in riserve, in manutenzione dei mezzi, in qualità dei mezzi”, ha detto Crosetto. “Dobbiamo fare di più - ha aggiunto - non perché ce lo chiede la Nato, ma perché ce lo chiedono i tempi, perché la difesa è il presupposto perché esistano democrazia, pace e libertà, e perché le persone che finora ci hanno rappresentato nel mondo con il loro coraggio abbiano tutto ciò che gli serve per consentire loro di difenderci come hanno fatto in questi anni. Non basta più quello che gli abbiamo dato”.(Res)