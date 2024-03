Migranti: Salvini, aver difeso confini Paese non è un "gioco" ma un dovere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Petizione delle navi Ong: 'Non lasciate vincere il ministro dei Trasporti italiano, Matteo Salvini'. Aver difeso i confini e la sicurezza del Paese non è un 'gioco', ma un dovere che mi sta costando un processo, dove rischio fino a 15 anni di carcere. Fermare i trafficanti di esseri umani, grandi e piccoli, con tutti i mezzi possibili. Ps Se le 'Ong' battenti bandiera straniera ci tengono tanto, possono effettuare gli sbarchi nel loro Paese. Sbaglio?". Lo afferma su Facebook, in merito alla questione dei migranti, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. (Rin)