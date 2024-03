Francia: preside ai dimette dopo minacce di morte ricevute per aver fatto togliere velo a studentessa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il preside di un liceo di Parigi ha dato le dimissioni a causa delle minacce di morte ricevute per aver chiesto ad una studentessa di togliersi il velo, come prevede la legge che in Francia vieta abiti e simboli religiosi troppo vistosi. "Ha semplicemente fatto il suo lavoro", ha commentato il primo ministro Gabriel Attal all'emittente televisiva "Tf1". "Ho deciso che lo Stato sporgerà denuncia contro questa giovane ragazza per calunnie", ha aggiunto il capo del governo. La ragazza e il preside si sono denunciati a vicenda dopo quando accaduto. La giovane sostiene di essere stata strattonata durante l'alterco con il preside, ma la sua denuncia è stata archiviata. (Frp)